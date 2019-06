Estelar Max Scherzer se fractura la nariz en práctica de toque de pelota

El lanzador de los Nacionales de Washington, Max Scherzer, se fracturó la nariz cuando recibió un pelotazo en el rostro durante una práctica de bateo.

Scherzer se lastimó mientras intentaba un toque de pelota. El equipo informó que un escaneo por tomografía axial computarizada confirmó la lesión.

El lanzador, tres veces galardonado con el Cy Young, estaba programado para abrir uno de dos juegos de la doble cartelera de Washington este miércoles contra Filadelfia. Los Nacionales indicaron que el estatus de Scherzer — así como el plan para los lanzadores de la doble cartelera — aún estaba por ser determinado.

Scherzer tiene marca de 5-5 con efectividad de 2.81.

Max Scherzer broke his nose after taking a ball off the face during a bunting drill. pic.twitter.com/M9o4hYBj0J

— ESPN (@espn) June 19, 2019