María Sharapova regresa en buena forma tras su lesión

La rusa María Sharapova, ex número del mundo, derrotó a la eslovaca Victoria Kuzmova por 7-6 (8) y 6-0, en su debut en el Mallorca Open, primer torneo oficial WTA que disputa tras permanecer cuatro meses apartada del circuito internacional por una lesión en el hombro.

Sharapova, clasificada en el puesto 85 de la WTA, encontró una gran resistencia en Kuzmova en el primer set, jugado bajo un intenso calor, y que se resolvió a favor de la rusa por 7-6 (8) tras una hora y media de gran batalla sobre la pista.

En el segundo, la ganadora de cinco torneos Grand Slam impuso su talento y experiencia para ganar el set por 6-0 en apenas 25 minutos, frente a una rival completamente abatida tras el enorme esfuerzo desplegado sobre la pista.

Sharapova dio muestras de estar totalmente recuperada de su lesión. Peleó todas las bolas y supo jugar los puntos clave en el desempate.

La tenista rusa lució unas tiras que actúan como dilatadores nasales y que permiten respirar sin realizar un esfuerzo excesivo.

Con sus clásicos gritos, que le han caracterizado desde sus inicios, y un juego agresivo, Sharapova hizo las delicias de los aficionados que desafiaron el fuerte calor de la tarde mallorquina.

La tenista de 32 años se enfrentará por un puesto en los cuartos de final con la alemana Angelique Kerber que eliminó a la belga Ysaline Bonaventure.

First match in a few months. First win on grass since 15’. I don’t usually get my phone out until I’m finished with my cool down ( only to write to mama 😊) but this deserves a selfie 😘🤸🏼‍♀️ pic.twitter.com/YARbPdRb3Z

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) June 18, 2019