México será sede del tercer Youth Elite Camp de FIBA Américas

La Federación Internacional de Baloncesto de las Américas (FIBA Américas) presentó su tercer Youth Development Program Elite Camp, el cual se llevará a cabo del 20 al 23 de junio en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de Ciudad de México, con el objetivo de encontrar jugadores prospectos de entre 16 y 17 años para complementar su proceso de evolución y detonar sus habilidades.

La presentación estuvo encabezada por Carlos Alves, director ejecutivo de FIBA Américas, la maestra Xóchitl Lagarda, titular de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Héctor García, director del CNAR, así como de Horacio Llamas, primer jugador mexicano en la NBA y Pedro ‘Pery’ Meza, seleccionado nacional.

“Estamos trabajando en la construcción de una base deportiva sólida que garantice el desarrollo y evolución de las categorías menores. México es parte integral de una estrategia global de FIBA y de ahí la importancia de este campamento”, aseguró Lagarda. “Agradezco a FIBA que haya volteado a ver a México con este programa y también a las autoridades deportivas del país por la visión que comparten del basquetbol mexicano”, agregó.

Después de presentarse con éxito en Brasil y Argentina, el Youth Development Program Elite Camp en México contará con la asistencia de 24 jugadores, de los cuales 18 son mexicanos, y ocho entrenadores, además de incluir simultáneamente un Campamento de Árbitros Jóvenes con 12 participantes.

FIBA Young Elite Camp

Con los seleccionados de los tres campamentos, se integrará un combinado continental FIBA Américas, el cual contará con el apoyo integral tanto físico como psicológico, así como el fogueo necesario para potencializar sus habilidades con el roce internacional con otras regiones del mundo.

“Esta es una apuesta fuerte con los jóvenes en el Continente que no habíamos hecho en los últimos tres años” destacó Alves. “No me gusta que México no esté presente en un evento como el Mundial de China en este año, así que el desafío es posicionarlo para que pueda estar en el Mundial de Filipinas en 2023 y los Juegos Olímpicos de París en 2024”, añadió.

Durante el primer día de actividades, los jóvenes deportistas serán sometidos a una serie de pruebas físicas y mediciones antropométricas, así como una conferencia de bienvenida e información.

En el plan de trabajo del Youth Development Program Elite Camp, se cuenta con conferencias sobre nutrición, prácticas y psicología de juego, desarrollo de habilidades y juegos de 5 contra 5.



















