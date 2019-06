Davis, Lillard y Thompson acompañarán a LeBron en Space Jam 2

De acuerdo al reconocido analista de la NBA Shams Charania del sitio web The Athletic, los astros de la NBA Anthony Davis, Damian Lillard y Klay Thompson serán parte del elenco que acompañe al estelar LeBron James en la secuela de la película Space Jam. Además también participarán Diana Taurasi, Nneka Ogwumike y Chiney Ogwumike de la WNBA.

El mismo Charania informó que más adelante se revelarán más nombres de quienes participarán en la famosa película donde aparecerán los divertidos Looney Tunes con Bugs Bunny y compañía.

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2019