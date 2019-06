Goles que México le meta a Martinica no valdrán para FIFA

Ya que Martinica no es un miembro afiliado de la FIFA, los partidos que dispute la isla no son considerados como oficiales, solo por Concacaf, por lo que los goles que México le llegue a meter esta noche no contarán en los registros.

Así le pasó a Luis Roberto Alves “Zague” cuando en 1993 le clavó siete en un partido a los isleños. Esos tantos no se los toman en cuenta.

O a Guillermo Ochoa, quien tenía 102 partidos vistiendo la playera del Tri, pero dos de ellos eran ante federaciones no afiliadas a la FIFA.

Los goles que el Tri consiga este fin de semana en el Estadio Bank of America solo contarán para Concacaf y tendremos la misma situación de dobles cuentas, una ante FIFA y otra ante Concacaf.

