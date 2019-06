‘¿Dónde están tus cojones, Canelo?’, reta Demetrius Andrade

El boxeador estadounidense Demetrius Andrade retó al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea después de vencer sin complicaciones al polaco Maciej Sulecki y retener su cinturón de pesos medianos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Sulecki no fue alguien a modo, no es ningún Steve Rolls, Rocky Fielding, entonces, ‘Canelo’, ¿dónde están tus cojones? Vamos a hacerla (la pelea). Si quieren, échenme también a Gennady Golovkin”, declaró el púgil estadounidense después de ampliar su invicto a 28 triunfos (17 por la vía del nocaut) en el Dunkin Donuts Center de Providence, Rhode Island.

“¿Qué tenemos que hacer para que esto pase? Todos estamos contratados por DAZN y no hay razón por la que no me suba la ring con ‘Canelo’ o con ‘GGG’”, manifestó.

DEMETRIUS ANDRADE GANA POR DESICION Y RETA A CANELO ALVAREZ pic.twitter.com/DG0PYEzbsY — richard rams (@richardrams2) June 30, 2019

El boxeador tapatío es actualmente campeón peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), del Consejo Mundial (CMB) y de la Federación Internacional (FIB), por lo que en un combate ante Andrade buscaría el único cinturón que le falta y consagrarse como campeón absoluto.

Álvarez peleó por última vez en mayo ante el estadounidense Daniel Jacobs y aunque se ha hablado de un posible tercer enfrentamiento ante el kazajo Gennady Golovkin o incluso de subir de categoría a semicompleto para pelear ante el ruso Sergey Kovalev, no hay nada definido.

