Muere Tyler Skaggs, pitcher de Angels

Los Angelinos de Los Ángeles anunciaron que su lanzador Tyler Skaggs falleció este lunes. Tenía 27 años.

El club informó que el deceso ocurrió por la mañana en Texas, sin dar más detalles de inmediato.

Skaggs abrió el duelo del sábado por la noche, ante los Atléticos de Oakland. El partido entre los Angelinos y los Rangers de Texas, previsto para la noche del lunes, quedó pospuesto.

El lanzador fue un integrante regular en la rotación de abridores de Los Ángeles desde finales de 2016, cuando se recuperó de la cirugía de Tommy John. Padeció lesiones persistentes durante las últimas tres temporadas, pero perseveró para convertirse en un pitcher valioso dentro de una rotación plagada de lesiones.

Abrió 15 juegos, con una foja de 7-7 en la temporada.

Skaggs, quien habría cumplido 28 años el 13 de julio, nació en Woodland Hills, un barrio angelino en la parte occidental del Valle de San Fernando. Se graduó de la secundaria de Santa Mónica en 2009, cuando los Angelinos lo reclutaron en la primera ronda del draft.

