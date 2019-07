Ex jugador de Chargers Chris McCain propina brutal KO a su oponente

Tras su paso por la NFL, el ex jugados de Dolphins, Saints, Cowboys Chargers y Colts, Chris McCain, tiene pensado iniciar una carrera en las artes marciales mixtas, deporte en el que ya debutó el sábado pasado y ¡de qué manera!

McCain fue uno de los peleadores de la nueva promoción de MMA Lights Out Xtreme Fighting, propiedad de otro ex jugador de la NFL, Shawne Merriman, y le tocó enfrentar a Jamal Harris a quien noqueó en ¡38 segundos! con una tremenda patada en el rostro para poner su récord en 1-0.

Mira el video:

ICYMI: Former #Chargers DE Chris McCain made his MMA amateur debut. He recorded a 2nd-round TKO during @shawnemerriman ’s @LightsOutXF event 💢 (NSFW)

#LXF2 was EPIC! ⚡️

We are changing the game.

We are here to stay.

Thanks to all fans & fighters for a perfect night. pic.twitter.com/oRI6mXmiuB

— Lights Out Xtreme Fighting (@LightsOutXF) July 7, 2019