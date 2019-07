En su intento por rebasar, Vettel choca con Verstappen

Parece que el piloto alemán de Ferrari Sebastian Vettel está comenzando a ser presa de la desesperación.

A 15 vueltas por terminar el Gran Premio de Gran Bretaña, el conductor de la escudería roja trató de rebasar al que en ese momento ocupaba el tercer puesto general Max Verstappen, pero en su intento lo chocó por detrás dejando ambos autos fuera de la pista.

Debido a la colisión, Vettel fue penalizado con 10 segundos y terminó en la posición 16 sin puntos pero además evitó que Max subiera al podio y terminara quinto.

"Max me adelantó en la curva 15 y se fue un poco ancho, parecía que el interior se iba a abrir, pero ya era demasiado tarde. Fue mi error chocar con él, hubiera sido difícil luchar contra él hasta el final. Me di cuenta muy pronto, me disculpé, destrocé mi carrera”, declaró Vettel.

"Hablé con Vettel, es una pena haber perdido el podio. Éramos muy rápidos, estuvo bien porque fue algo que no se suele ver en Fórmula 1. Estoy contento de haber terminado la carrera, mi asiento se movía en frenada y en las curvas, me falló la dirección asistida, era como conducir el coche de Bonda, tenía piezas rotas y seguimos, ha destacó Verstappen.

"Teníamos el endplate incorrecto, no me preocupaba. Charles (Leclerc) se defendió muy bien, yo no quería arriesgar demasiado para no tener un impacto. El equipo me dio una buena estrategia, por desgracia perdí el podio", lamentó el holandés.

