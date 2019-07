Poncho de Nigris protagoniza discusión con Aldo Farías

Poncho de Nigris comenzó un intenso pleito con Aldo Farías a través de Twitter, luego de una guerra de memes, en donde terminaron por exponer temas personales. Discusión que causó revuelo entre sus seguidores.

De Nigris publicó un meme, con la cara de Farías, haciendo alusión a la espontánea que abrazó a André-Pierre Gignac durante el choque ante América en el Campeón de Campeones. Post que no causó gracia en el colaborador de Univisión Deportes, respondiendo con la misma imagen, pero con la cara de Poncho.

Tuviste que meterlo en la letra de tus canciones para que te pelara el francés … un rato si te la pelaste 😂 pic.twitter.com/wgSYlsseuh — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) July 15, 2019

El conductor regiomontano, respondió a ello: "No se vale el contra golpe con el mismo meme. Sabemos que eres un porrista pagado POR EL club que te mando a México a hacer ruido allá. Y el francés era mi amigo desde antes, de hecho levante la marca de Malandro. Si quieres seguidores habla con mi manager al correo DE INSTAGRAM".

Aldo Farías nuevamente no se quedó de brazos cruzados. "Yo nunca he tenido la necesidad de que me pague un club de fútbol. En cambio, TU SÍ comiste muchos años de la nómina de Tigres/Rayados … y sin mover un dedo" escribió.

Yo nunca he tenido la necesidad de que me pague un club de fútbol. En cambio, TU SÍ comiste muchos años de la nómina de Tigres/Rayados … y sin mover un dedo 😉 https://t.co/kQR4ROrccg — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) July 15, 2019

La discusión concluyó ahí, pues ambos personajes no respondieron más, aunque recibieron decenas de comentarios de sus seguidores.

