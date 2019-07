Paola Pliego, eliminada por mexicana en su primera competencia como uzbeka

View this post on Instagram

Finalizamos el primer día del Campeonato del Mundo Senior. Obteniendo 4 victorias y 2 derrotas en la poule. Después un asalto muy intenso y reñido en tabla de 128 para pasar a tabla de 64, que será dentro de 2 días. Nos espera descansar y preparando para lo que viene. siempre un placer representar a mi MÉXICO querido. 🇲🇽🤺❤️