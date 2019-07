Golazo de Marco Fabián en la MLS con el Union

Marco Fabián comienza a lucir como en sus mejores tiempos y así lo demostró en el partido donde su equipo el Philadelphia Union se impuso 2-0 al Chicago Fire, uno de los tantos obra del mexicano,

Cuando corría el minuto 11 el delantero tapatío recibió un gran pase apenas fuera del área grande para sacar un derechazo cruzado que dejó sin posibilidades al portero Kenneth Kronholm.

Con su anotación, Fabián llegó a cuatro goles desde que arribó a la MLS, e hizo el segundo en lo que va del mes de julio, después de que marcara ante Orlando City hace un par de semanas.

Los otros dos goles los hizo en marzo, ante Toronto FC y FC Cincinnati, antes de comenzar con sus problemas de lesiones.

Help us wish a very happy birthday to @marcofabian_10! He lit his birthday candles a little early with this game-winning rocket last night 🎂🚀

Happy birthday, Marco!#DOOP pic.twitter.com/ZLbjI3M2iC

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 21, 2019