Blue Demon Jr. vs Dr. Wagner Jr: ¡El que pierda también se retira!

La hora de la verdad se acerca. El próximo 3 de agosto la máscara o cabellera de Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. caerá en la función estelar Triplemanía XXVII; fecha en la que podríamos presenciar también el retiro de alguno de estos dos gladiadores, quienes han sentenciado que en caso de caer, dirán adiós a los encordados

Blue Demon Jr.

“Ya lo dije, si llego a perder esta lucha, solamente haría una más en el Madison Square Garden y me retiraría. No me presentaría a luchar una sola vez más, me sentiría desnudo sin mi máscara”.

Axel Amézquita / Publimetro

¿Ésta es la lucha más importante de su carrera?

­­— Es una de las más difíciles y voy a defender esta máscara a capa y espada, algo que creo que le faltó a Wagner en la lucha contra Psycho Clown. Voy a demostrar que voy a ser el mejor esa noche. En lo personal no me importa el cabello de Wagner, me importa humillarlo, ser el mejor.

¿Se imagina no sólo rapar a Wagner, sino retirarlo?

­­— No puedo hablar en segunda persona puesto que Wagner tiene sus propias decisiones. Aunque él perdiera lo seguiré respetando igual, pero voy a tener una medalla que me hará decir que soy el mejor.

¿Esta batalla llega en buen momento?

­­— Creo que sí, desafortunadamente la afición no pudo ver una lucha de apuestas entre nuestros padres porque tomaron rumbos diferentes, pero ahora pueden ser parte de la historia. Dr. Wagner sr. perdió su máscara y su hijo también, en mi caso mi papá no perdió, él se fue como un campeón, como un grande, no sé lo que va a pasar conmigo.

¿Qué cree que le diría su padre en esta lucha tan importante?

­­— Creo que mi papá estaría orgulloso y apoyando en ese encuentro y sé que va a estar apoyando en esa esquina, así como también va a estar mi hijo.

¿Cree que la muerte de Silver King haga que Dr. Wagner llegue en desventaja?

­­— Quizá está pasando un momento amargo, pero Wagner es un rival muy peligroso y no hay que confiarse. Lo único que tiene en contra es su temperamento.

¿Qué significa para usted la máscara que trae puesta?

­­— Me ha dado, pero también quitado muchas cosas. Es un legado hermoso, y poder continuar con una trayectoria limpia. Pero tener dos vidas no es fácil. Hay que saberlo manejar muy especialmente, porque estás teniendo dos vidas en una.

¿Ya está listo para la función de Triplemanía XXVII?

­­— Es como que me estuvieran torturando, ya quiero que sea la función, es una especie de viacrucis estar esperando el 3 de agosto. La tensión es más cada día, es una muerte lenta, pero no hay plazo que no se cumpla.

Dr. Wagner Jr.

“Es un momento muy importante, yo no quiero seguir manchando el legado dándole derrotas, al contrario, si caigo me retiro completamente”.

Axel Amézquita / Publimetro

¿Haber perdido su máscara ante Psycho Clown lo mermó anímicamente?

— No, éste es otro momento muy importante en la carrera de Wagner. Anteriormente tuve una batalla negativa cuando perdí la máscara, pero no perdí el conocimiento, la valía, el interés, esas grandes décadas donde tuve batallas importantes, todo eso me sirvió para reposicionar mi carrera.

¿Qué será del legado Wagner en caso de un retiro?

— Tenemos unos continuadores que van a ser mis hijos y yo quiero que ellos les den victorias, yo no quiero seguirlo deshonrando porque una derrota para mí sería eso. Quizá me dedique a otras cuestiones dentro de la lucha, estar siempre en el ámbito. Una segunda derrota en Triplemanía no es posible.

¿Qué le dice a Blue Demon a unos días de su lucha?

— El señor es una leyenda, también tiene tres décadas como profesional, es continuador de un legado con muchas batallas, mucha experiencia. Pero Wagner siempre ha estado vigente y ahora él se puso en medio y hay que hacerlo a un lado. Tengo que demostrarle por qué el legado Wagner es mejor que el de Demon.

¿Llegó en buen momento esta batalla de apuestas?

— Claro, son retos dentro de la familia de la lucha. Se retoma este reto porque ya nos habíamos enfrentado en anteriores ocasiones y nuestros padres también fueron rivales, pero no se concretó una lucha de apuestas, estamos listos.

¿Cómo se siente anímicamente tras la muerte de su hermano Silver King?

— Es un duelo que estamos viviendo. No quiero excusarme de que con eso llego más debilitado, al contrario, me da más ánimo, más amor. Es un honor poderle ofrecer esta victoria a mi padre y a mi hermano.