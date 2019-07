'Corren' al 'Travieso' Arce de México por decir que en EU se vive mejor

Vaya que el ex boxeador Jorge “Travieso” Arce tocó fibras sensibles en sus seguidores y aquellos que no lo son.

Y es que el ex campeón mundial se vio envuelto en la polémica por un tuit donde afirma que en Estados Unidos se vive mejor que en México:

“Buen día mi raza. Amo mis Vacaciones en USA, acá todo es perfecto, nadie te asalta, nadie toca la puerta de tu casa, todo es de mejor calidad, aquí se si ven tus impuestos, mayor seguridad, buenas carreteras, andas más tranquilo, aquí si puedes salir a caminar sin pendiente”, escribió Arce Armenta.

De inmediato el ex pugilista comenzó a recibir todo tipo de críticas y hasta lo “corrieron” de México pues si piensa de esa manera, no había razón de que vivir en ese país.

Mira algunos de los comentarios:

Como puedes decir eso travieso no mames, si México te hizo triunfar no me hagas emputar si me caes bien, como olvidas que acá estuviste en big brother no mames lo cual hizo que al menos yo te conociera 😂😦 no chingues travieso andas muy pinche desubicado.

— 🅿🅾♭🅾♭🅰R🅰 (@pololaraoficial) July 23, 2019