'Vamos a contar muchas historias de Lima': Iliana Jiménez 

La presentadora mexicana Iliana Jiménez será una representante más del país azteca en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero no como atleta, sino como la encargada de la animación del Coliseo Eduardo Dibós para los asistentes que acudan a disfrutar del baloncesto panamericano.

¿Cuéntanos un poco más de lo que harás en los Panamericanos de Lima?

— Me voy mes y medio para cubrir todo el basquetbol, a conducir en la duela y a encargarme de todo el entretenimiento. Me va a tocar conducir, conocer más de cerca a los aficionados, la cultura de Lima, las historias de las diferentes selecciones que se van a enfrentar de las categorías femenil y varonil, también la cobertura del 3×3, después tenemos un break y seguimos con los Parapanamericanos que es el basquetbol en silla de ruedas.

Y qué mejor que lo hagas en tu deporte favorito, ¿no?

— Sí, es mi deporte favorito y me siento muy contenta, aunque la agenda será difícil porque, por ejemplo, puede empezar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Me va a tocar hacer algo muy similar a lo que hago en NBA.

¿Cómo es que te llegó la invitación para ir a cubrir el basquet panamericano?

— Fue una gran sorpresa. En el All Star Game de Charlotte conocí a una persona que me contactó con una empresa americana llamada VWSE (Van Wagner Sports & Entertainment) Productions, la cual hace muchos eventos deportivos como Juegos Olímpicos, NFL, MLS, Kentucky derby, etcétera. Es la productora más grande en el mundo para eventos deportivos y ellos me invitaron.

¿Cómo crees que le irá a la selección mexicana de basquetbol?

— Espero que bien, van muchos jóvenes. Creo que es normal, debe haber una entrada para las nuevas generaciones y esperemos que hagan un buen papel.

