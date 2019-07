Críticas le 'valen gorro' al técnico de Chivas Tomás Boy

Los malos resultados , así como el pobre desempeño de Chivas durante la pretemporada y el inicio del Apertura 2019, han provocado una lluvia de críticas en contra del técnico Tomás Boy. Incluso, hay quienes ya cuestionan su permanencia al frente del Rebaño Sagrado. Pero al entrenador los señalamientos se le resbalan, pues asegura que le “vale gorro”.

“No lo sé, la verdad así ha sido mi carrera y me vale gorro, la verdad. En lo personal, me vale gorro si es campaña o no es campaña. Lo que sí creo es que apenas llevo 40 días trabajando y cambiar las cosas no es tan sencillo, pero ahí vamos. Ayer fue un ejemplo, el día del Benfica también fue muy bueno, contra Torreón también fue muy bueno el primer tiempo, después el segundo no tanto”, explica el entrenador.

Al regresar este miércoles a la ciudad de Guadalajara, tras el empate 0-0 ante el Atlético de Madrid, el estratega añade: “Vivimos en una época, no solamente en el futbol, en todos los ámbitos de la vida, donde todo lo queremos rápido. Queremos cambios rápido, queremos todo y está bien, lo entiendo, vivo con eso, no tengo ningún problema. Los jugadores han aceptado el reto, eso es lo valioso de esta preparación. Sé que otros equipos perdieron cuatro partidos seguidos (pretemporada), grandes equipos cuatro partidos seguidos, eh, cuatro partidos seguidos. Ustedes lo conocen, se viste de amarillo, ¿no? Cuatro partidos seguidos de pretemporada, perdieron frente a los mismos adversarios que yo (River Plate y Boca Juniors) y no vi ese tipo de crítica. Cada quién… también la simpatía cuenta”.

Incluso en México, asegura que otros pasan mal momento y no se les critica igual. “Vi muchos partido de Liga ahora y vi muchos equipos muy, muy mal, de plano malísimos, hasta jugando de local. O sea, están comenzando mal, no dije que sean malos, pero ya sé que con Chivas todo es muy mediático, se magnifica. Presión siempre hay, me ha tocado dirigir equipos para salvarlos del descenso y la presión es enorme por salvar la categoría de un equipo de futbol, es una batalla durísima durante muchas jornadas. Aquí no veo que cambie, solo que es más mediático, pero la presión es la misma”, asevera.

Según el propio Tomás Boy, las críticas que hoy recibe con Chivas, se deben a su personalidad, pues no es simpático para todos. “Sí… digo, eso me ha acompañado toda mi carrera: mírenlo ahí está, me cae gordo, vean qué antipático es o lo que sea. No es tan importante, pero sí hay un juicio que seguramente tiene que ver más con la simpatía que con mi trabajo, eso es todo, pero no hay problema, que le den, denle con todo”, concluyó.

Boy espera que Gignac no rompa el récord ante Chivas

Durante tres décadas, Tomás Boy ha permanecido como el máximo anotador histórico de Tigres. Pero el francés André-Pierre ya lo ha alcanzado con 104 tantos y podría rebasarlo el próximo domingo, cuando el cuadro regiomontano visite a Chivas, club que hoy dirige el “Jefe”, quien no ocultó su deseo de que esa anotación que le dé el primer lugar la guarde para otro día.

“Tres décadas… pero los récords son para romperse. Gignac es un tremendo goleador y lo va a lograr. Espero que no lo logre contra mí”, admitió el técnico de Chivas este miércoles, al volver a la ciudad de Guadalajara.

De cara a dicho encuentro, dijo que es probable usar la línea de cinco defensores, con la que el equipo ha tenido sus mejores momentos en la pretemporada. “Es posible, eso hemos estado practicando. Nunca se tienen todas las soluciones de inmediato, el equipo ha estado trabajando de una forma y de otra. Esta necesidad de hacer que los jugadores no tengan tanto desgaste me hizo poner este tipo de alineación, que ha resultado bastante buena. Uno nunca sabe exactamente cómo va a sorprenderte el rendimiento de los jugadores. Esto da pie a poder tener este tipo de variantes”, señaló.

También contempla el regreso a la titularidad de Alan Pulido. “No sé, a lo mejor juegan juntos (con Alexis Vega). En el caso de Alexis yo le he pedido jugar, pero él ha pedido descanso porque no tuvo, igual que Alanís que lo he tenido que poner a jugar y viene de 14 días de vacaciones. En el caso de Briseño, llegó también de vacaciones, pero se declaró listo para comenzar. Cuando el equipo esté completo en el plano físico, va para arriba”, afirmó.

Crítica a la Liga

Por otra parte, Tomás Boy criticó nuevamente a la Federación Mexicana de Futbol por su falta de apoyo. Chivas tuvo que jugar cuatro partidos en cuatro días porque no le permitieron posponer el encuentro de la primera fecha del Apertura 2019 para disputar la International Champions Cup.

“Pienso que la gestión que hizo el Veracruz casi por contrato exigió descansar la primera fecha, está bien. Pero también pienso que la Liga fue dura con nosotros, lo repito y lo voy a repetir siempre. Ha sido dura con nosotros porque teníamos este tipo de competencia, ¿cuántas veces puedes tenerla? Ni siquiera la Selección Nacional, ahorita están ahí con estos partidos que hasta los propios entrenadores dicen que es molero y qué pasó. Nosotros estamos jugando contra rivales calificados y ninguno de ellos nos pasó por arriba. El único equipo que nos pasó por arriba fue el River Plate, que sí nos hizo ver muy mal. Nos agarró muy mal parados, muy al principio de la pretemporada, pero los demás equipos para nada”, finalizó.

"Nos falta un poco para llegar al nivel. Me gusta el desempeño de los jugadores que han actuado. Tengo un buen equipo": Tomás Boy

