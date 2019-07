Se arma la bronca entre Pirates y Reds en la MLB

Momentos de tensión se vivieron en el Great American Ball Park de Cincinnati cuando los jugadores de Pirates y Reds se agarraron a golpes.

Con el partido prácticamente decidido a favor de Pittsburgh, los beisbolistas del equipo local comenzaron a sacar sus frustraciones por ir perdiendo y aprovecharon un lanzamiento de Keone Kela que casi golpea a Derek Dietrich en la parte alta de la octava. Al terminar el inning Joey Votto le dedicó unos cuantos insultos al lanzador quien no se quedó callado.

Some lingering tensions between the @Reds and Pirates have resurfaced.#BornToBaseball pic.twitter.com/lAqU9KPXAL

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019