Favorito Grigor Dimitrov es eliminado del Abierto de Los Cabos

Los favoritos para llevarse el Abierto de Los Cabos siguen cayendo y ahora tocó turno del búlgaro Grigor Dimitrov, quien no metió ni las manos frente al argentino Guido Pella y quedó eliminado en dos sets 6-4 y 6-2.

El búlgaro careció de esa potencia en el revés y fue controlado, sobretodo en el segundo set, por el argentino, quien dio gala de su mejor tenis para llevarse un triunfo contundente y seguir con vida en el torneo.

“Nunca había venido a esta parte de México y me siento muy contento de estar aquí. Estoy feliz de haber derrotado a Grigor porque él me conoce y yo ya me estaba poniendo nervioso pero al final gané y eso es lo importante”, comentó el pampero al término del duelo.

Con esta victoria Pella ahora se verá las caras antes Soonwoo Kwon quien derrotó a su compatriota Juan Ignacio Londero, por lo que será una revancha para Argentina en la sede de esta cuarta edición del Abierto de Los Cabos.





