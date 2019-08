Arquerista yucateco vende chocolates para juntar dinero y asistir al Mundial

Luis Lezama es un destacado atleta yucateco que quiere asistir al Mundial juvenil de Tiro con Arco que se llevará a cabo del 17 al 26 de agosto en España, pero no cuenta con apoyo económico por parte de la Conade para hacerlo, por lo que ha optado por vender chocolates estos últimos días.

“En mi caso son 24 seleccionados de tiro con arco que vamos a viajar al mundial y pues nos avisaron que la Conade no iba a poder darnos el apoyo y pues nada más es eso, nosotros estamos viendo cómo hacerle. El Instituto del deporte se acercó conmigo y nos va a dar 10,000 pesos y pues hay que juntar lo demás. Estamos realizando una rifa de artículos de tiro con arco los seleccionados a nivel nacional cualquiera puede participar está en redes sociales".

Lezama Soto ha ganado diferentes medallas en competencias; busca impulsar el deporte y poner en alto el nombre de Yucatán.

“Yo he participado en varias olimpiadas nacionales, en otros eventos, y he sido campeón nacional (…) este año gané dos medallas de oro y dos de plata en la olimpiada nacional, el año pasado gané un oro y 4 platas y un bronce, he ganado oro en otras igual, nacionales también y regionales, estatales y todo eso”.

Luis espera reunir unos 70 mil pesos aproximadamente para poder representar a México en este torneo.

