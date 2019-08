'Duele más no haber cumplido mi sueño que las heridas', Álvaro Beltrán

La final del raquetbol panamericano varonil tuvo momentos de dramatismo cuando el mexicano Álvaro Beltrán se estrelló contra una pared de vidrio y esta se rompió por completo provocándole heridas en la pierna.

El jugador azteca regresó al match donde cayó ante su compatriota Rodrigo Montoya vendado y dolorido pero pudo completar el partido aunque terminó con un sabor amargo pues no pudo conseguir su objetivo.

“Son momentos extraños de la vida, del deporte, pero duele más el no haber cumplido mi sueño y mi meta que las heridas físicas”, declaró al finalizar el encuentro.

“Todavía tengo vidrios en la pierna, me bañé y me estuvieron sacando varios pedacitos con pinzas. Tenía que regresar al juego, tenía 15 minutos de tolerancia, me vendaron y así tuve que regresar”, agregó.

Dijo que lo que le pasó fue algo muy atípico pero lo tomó con calma porque afortunadamente el accidente no pasó a mayores.

“Desgraciadamente me tocó a mí. En mis quintos Juegos Panamericanos algo me tenía que suceder, lo bueno que no pasó a mayores y pude terminar el partido. Por primera vez se lograba el uno y dos y era un festejo, desgraciadamente hay cosas que nos se pueden explicar, pero todo pasa por algo y no queda más que felicitar a Rodrigo”, concluyó.

Así quedó el vidrio luego del impacto de Álvaro Beltrán; el jugador 🇲🇽 se cortó la mano y lo atienden en enfermería. El juego por el momento está suspendido#PanamericanosxESPN pic.twitter.com/JWbZkoTDzu — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 7, 2019



















