'Ya estoy en UFC y ahora hay que escalar dentro': 'Kazula' Vargas

Un mexicano más ha llegado a las filas de UFC, se trata del capitalino Rodrigo “Kazula” Vargas quien a sus 33 años tiene como propósito principal crecer en la que considera la empresa más importante de MMA del mundo.

“Hay una diferencia en todo, es otro nivel, otro ambiente, literalmente están los mejores del mundo de esta disciplina. UFC contrata solamente a los mejores y estoy muy emocionado, aquí estoy en lo más alto y ahora hay que escalar dentro de la empresa”, declaró el peleador.

Vargas reconoció que hubo un tiempo en el que entró en una zona de confort pues como barrió con todos sus contrincantes en México, pensó que UFC lo iba a llamar antes, pero no ocurrió.

“No se por qué no me llamaron antes, no es tan fácil, hay muchos factores. Aunque me mantuve mucho tiempo en el top no se me dio. A veces uno entra en cierta zona de confort que cree que le van a hablar, entonces a la mejor yo cometí ese error, pensé que me iban a hablar y cuando no pasó me fui a Estados Unidos para generar esa oportunidad y mi plan funcionó”.

Sabe que tiene que ir paso a paso y por ahora está enfocado en su primera pelea con la promoción este sábado en Montevideo, Uruguay, donde enfrentará al brasileño Alex Da Silva. Batalla que tomó como emergente pues el rival original del carioca, Rafael Fiziev, se lesionó.

“Agarramos la oportunidad, tuvimos 10 días nada más. Lógicamente hubiera preferido tener un campamento largo pero como dicen, las oportunidades llegan cuando llegan y uno tiene que estar listo y tomarlas. A mí me llegó, vamos para enfrente con todo y con una mentalidad de victoria”, aseguró el “Kazula”.

Sobre el rival que enfrentará dijo estar listo y que la edad no será un facto en contra (Da Silva tiene 23 años).

“Creo que la edad en este ambiente es un número, ha habido peleadores como Urijah Faber que peleó con uno de 20 y lo noqueó. Entonces te afecta si tu quieres que te afecte. No es la primera vez que peleo contra chavos más jóvenes. No creo que la edad sea un problema, llevo una vida disciplinada de ciento por ciento deportista, no creo que vaya a ser un problema”.

Explicó el origen de su sobrenombre:

“Kazula es un nombre en portugués que se le da al hijo pequeño. Me lo puso mi maestro en Brasil, se me quedó y me gustó. No se escribe así, yo cambié la escritura para hacerlo más mío. Originalmente se escribe 'Caçula' y la gente así me decía, por eso lo puse con ‘Z’ y con ‘K’ para que fuera más mío”.

Finalmente dijo que le gustaría estar en la función que UFC tiene programada en México el próximo 21 de septiembre.

“Yo creo que pelear en casa siempre es bonito. Lógicamente me gustaría estar pero hay que ir pasito a pasito”, concluyó.

