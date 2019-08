Serena se retira de la final de la Rogers Cup por lesión y rompe en llanto

La tenista estadounidense Serena Williams se retiró lesionada este domingo de la final del Premier 5 de Toronto (Canadá) tras sólo 19 minutos de juego y cuando perdía 1-3 ante la joven canadiense Bianca Andreescu.

La retirada de Williams convierte a Andreescu en la primera canadiense que gana el abierto de Canadá en 50 años. La última ganadora canadiense fue Dayer Urban en 1969.

Andreescu, la número 27 del mundo y que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo, consiguió romper el servicio de Williams en el tercer juego.

Tras la finalización del cuarto juego, Williams solicitó la presencia de la médica del torneo y entre sollozos la comunicó que no podía continuar el partido.

Cuando Andreescu fue informada de la decisión de Williams, la jugadora canadiense se acercó a la silla de su contrincante y la abrazó.

La final del Abierto de Canadá, conocido como la Copa Rogers, era la primera final de la WTA, más allá de los cuatro Grand Slams, que Williams jugaba en tres años.

Williams alcanzó la final tras derrotar el sábado a otra de las revelaciones del torneo, la checa Marie Bouzkova, la número 91 del ránking mundial, en tres sets.

