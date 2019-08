'El Mesías es El Mesías donde quiera que se pare': El Mesías

Ricky Banderas, Gilbert el boricua, Mil Muertes, Muerte Cibernética son algunos de los personajes que ha utilizado este luchador puertorriqueño a lo largo de 22 años de carrera profesional, pero quizá con el que más lo identifica la afición es con el nombre de El Mesías, aunque para su mala fortuna, este mote no es suyo.

¿Quién eres?

­— Todo es lo mismo, Gilbert el boricua es el nombre que usé en el Consejo Mundial de Lucha Libre y otros nombres. Hubo un problema con el nombre en AAA, pero el Mesías es el Mesías donde quiera que se pare, ustedes lo saben, saben quién es la crema de la lucha libre.

¿Ha afectado en tu carrera el uso de tantos nombres?

— Son ciclos. Todo el mundo sabe, con 22 años de carrera que tengo, quién es Gilbert el boricua, Mil Muertes, Judas Mesías, Ricky Banderas; es la misma persona y mí no me ha afectado en absolutamente nada.

La afición te reconoce como El Mesías, ¿por qué no lo puedes utilizar?

— Aparecieron unos papeles que no se supo de dónde, que decían que AAA tenía ya mi nombre registrado en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Yo puedo utilizar el nombre de El Mesías en Estados Unidos, Puerto Rico y otras partes, pero en México no porque no lo registré, ese fue el problema.

¿Cómo ha sido la vida del Mesías en el terreno independiente de la lucha libre?

— No me quejo de lo que pasó con AAA, son etapas, ciclos que se tienen que cerrar, cosas que tienen que pasar para seguir adelante. Ahora que estoy en la etapa independiente me siento contento, revivido en mi carrera como luchador. Fueron 14 años con la AAA de altas y bajas, pero en general fueron buenos momentos.

¿Cómo te has mantenido en el gusto de la afición?

—No es llegar, es mantenerse y eso es lo más difícil. Es acoplarse a los nuevos estilos, a las nuevas eras y tener una visión de a dónde quieres llegar, querer ser el número uno, ser campeón, lo mejor, una figura pública reconocida, un ejemplo para los niños y jóvenes, en eso debes enfocarte y de ahí en adelante es como te vas a mantener como luchador.

Pese a ya no pertenecer a una empresa de manera formal, tienes mucho trabajo…

—Mucho, gracias a Dios, pero tengo que darle las gracias a toda la fanaticada ruda o técnica alrededor del mundo. Si no fuera por ellos, nosotros los luchadores no estaríamos aquí.

personajes ha utilizado este luchador puertorriqueño: El Patriota, Asesor Cibernética, Judas Mesías, El Mesías, Muerte Cibernética, Ricky Banderas, El Mega Campeón, Mil Muertes, Gilbert el boricua.

