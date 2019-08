Nacho Ambriz aseguró que Chivas dejó de ser un equipo grande

Previo a su duelo contra Chivas de la Jornada 5, el director técnico del León Ignacio Ambriz dijo que el equipo rojiblanco ha dejado de ser un equipo grande del futbol mexicano.

“No quiero faltar al respeto. Sabemos la historia de Chivas y lo popular que es, pero por resultados creo que sí perdió grandeza. Lleva varios torneos sin clasificar”, declaró en una entrevista para ESPN.

Habló sobre su paso como timonel rojiblanco y americanista y consideró que en ninguno de los dos equipos fracasó.

“Con Chivas no lo considero fracaso por muchas circunstancias, me quitaron jugadores, entre otras cosas, y con América me quedé en dos semifinales, fui campeón de Concacaf, pero no, ahí eso es fracasar”.

Reveló que en algún momento se sintió discriminado en el equipo de Coapa.

"Llegó un momento… que si tenía el perfil, perfil bajo, mal carácter. Pensaba '¿Qué estaba haciendo mal?'. Siento que había discriminación hacia mi trabajo, pero es parte de, y no le puedo dar gusto a todos", concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV