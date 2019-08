'La LNBP cree que soy un peligro para ellos': Gustavo Ayón

El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón partió ilusionado rumbo a Rusia para iniciar su nueva etapa con el Zenit de St. Petersburgo, pero también con un poco de tristeza pues reveló que Sergio Ganem y Alonso Izaguirre, presidente y comisionado de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), respectivamente, no lo dejaron adquirir a la franquicia Aguacateros de Michoacán pues cree que puede ser un peligro para sus intereses personales.

“Quisiera saber cual fue el problema. Como mexicano todos tenemos derecho a adquirir cosas o tener una situación por la cual podamos hacer crecer algo que amamos. Sergio (Ganem), (Alonso) Izaguirre y todas las personas que están alrededor de ellos se equivocan porque solo vengo a aportar, a sacar lo mejor de nuestro país, de nuestro basquetbol y la realidad de todo esto es que para ellos soy un peligro o una persona que les puede causar problemas en cuanto a sus manejos, en sus cosas”, declaró el nayarita poco antes de abordar el avión que lo llevaría a Rusia.

A través del personal del propio equipo de Aguacateros, fue como Ayón Aguirre se enteró de la decisión de Ganem de no admitirlo como dueño o co-dueño del equipo.

“Soy una persona a la que se le escucha, que tiene una trayectoria intachable, no he hecho absolutamente nada malo y para ellos es un peligro que pueda estar dentro de la Liga. Su argumento fue que para que el equipo de Michoacán siguiera, la única condición era que Gustavo Ayón y su equipo de trabajo no estuvieran dentro de la franquicia, ni de la organización, nada, no entiendo por qué y es muy triste”.

Esta temporada, Sergio Ganem estará cumpliendo su último año al frente de la liga y Ayón pidió a los presidentes de todos los equipos elegir a la persona correcta en las próximas elecciones de mayo de 2020.

“Quiero decir a los presidente de todos los equipos que sepan que una persona no puede decidir por toda la Liga Nacional. El próximo mayo tienen unas elecciones y ojalá que decidan al mejor por el bien del basquetbol y por el jugador mexicano”.

Pese a la negativa Gustavo no quitará el dedo del renglón y más adelante tratará de adquirir nuevamente un equipo de la LNBP.

“No se la razón por la cual se niegan pero es una situación que me entristece y espero que en algún momento pueda tener la oportunidad de tener un equipo.Tengo la facilidad gracias a mi trabajo y ayudar al basquetbol profesional es una ilusión”.

NO SE PUDO ARREGLAR CON MAVERICKS Y CLIPPERS

Tras darse a conocer que no seguiría con el Real Madrid de España, Gustavo Ayón pujó fuerte por regresar con un equipo de la NBA y estuvo en contacto con los Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers, pero al final no llegó a un acuerdo.

“La oferta del Zenit llega después de forzar una opción por la NBA. Yo tenía toda la ilusión, había puesto el 100% de mi atención en volver. Teníamos oportunidad en Dallas (Mavericks), (Los Ángeles) Clippers y al final por detalles no nos pusimos de acuerdo. Ellos se decidieron por otro jugador y no se dio. Cuando ya no se tiene la NBA se tiene que ver el mercado europeo y el primero que apuesta por mi es el Zenit y estoy agradecido con ellos por haberme dado esta oportunidad”.

SUEÑA CON JUGAR LOS OLÍMPICOS

Gustavo Ayón es consciente de que está ante su última oportunidad de jugar en unos Juegos Olímpicos, por lo que se comprometió a trabajar fuerte durante el año para acompañar a la selección mexicana e intentar acceder a la justa.

“Tenemos eventos importantes el próximo año que tenemos que aprovechar sobre todo personalmente que creo que es mi ultima oportunidad de pelear para unos Olímpicos. Durante todo el año me estaré preparando para ese objetivo”.

Aseguró que la actual generación de la selección mayor todavía puede dar esa pelea para ir a Tokio 2020.

“Espero que todos estemos sanos, no tengamos problemas contractuales y haré todo el esfuerzo para que todos estemos. Creo que todavía hay una generación buena: Paco Cruz está en buen nivel, Jorge Gutiérrez se va a recuperar y va a volver a ser el Jorge que ha sido siempre, Alex Pérez, Jonathan Machado es otro jugador importante, Juan Toscano, es una generación importante y estando bien físicamente vamos a ser una selección muy buena”, concluyó.