“Esto no se puede repetir”: Tomás Boy

Una actuación como esa, sobre todo en defensa, no deberá repetirse en el futuro. El técnico de Chivas, Tomás Boy, quedó contento con la reacción hacia el final del encuentro ante León. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la derrota por 4-3. Por eso, el estratega exigió a sus jugadores no volver a tener un desempeño similar al de la quinta fecha del Torneo Apertura 2019.

“Me quedo contento con la reacción del equipo y eso demuestra que estamos bien. El equipo sabe que ha trabajado mucho y lo ha hecho con mucha humildad. Chivas sabe que tiene la capacidad de revertir las cosas, pero ante León tuvimos altibajos muy evidentes que no se pueden repetir”, sentenció el entrenador.

“Nuestro equipo había trabajado muy bien en defensa. No nos habían marcado mucho porque se estaba teniendo un buen desempeño en esa línea, pero ante León nos hicieron 4 goles, pero ojo: dos fueron de penal. Estoy feliz con mi equipo, porque trabaja muy bien. Tengo muchas variantes y sobre todo me encanta el carácter que tiene Chivas. Quién diría que nos quedaríamos tan cerca de empatar el partido en tres ocasiones”, añadió Tomás Boy.

Por otra parte, el técnico no pudo evitar el cuestionar la actuación del árbitro. “León ganó bien porque aprovechó perfectamente las circunstancias. Pero el marcador fue muy circunstancial, varios goles fueron revisados por el árbitro mediante el VAR. Sigo teniendo duda con una mano en un tiro de Pulido en el área que nos hubiera dado la oportunidad de irnos arriba en el marcador. Considero que hubo un diferente criterio por parte del árbitro en esa mano y en la del penal que sí marcó de Jesús Molina”, concluyó.

