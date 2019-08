“Árbitros se presionan por el VAR”: Tomás Boy

La polémica por el VAR no para. El sábado pasado, la herramienta se utilizó cuatro veces en el partido entre León y Chivas. Tres de ellas incidieron directamente en el marcador. El entrenador del Guadalajara, Tomás Boy, asegura que las decisiones fueron correctas, pero señala un problema: ve a los silbantes presionados por no tener todo el poder sobre el campo.

“De verdad siento que el árbitro está muy presionado con esta situación del VAR y que ya no dirige. Hay una jugada que se marca (contra León), pero el abanderado no marcó, él tampoco y alguien le dijo márcala. Ya da la impresión que no toma todas las decision. Siento que el árbitro está presionado, no lo sé. Creo que en la medida que los árbitros entiendan que esta es una ayuda para ellos, podrán dirigir más tranquilos. A muchos se ve que no les gusta, se acaba de retirar uno que no le gustaba”, explicó.

“Esto pasa y la presión ha hecho mella de algunos. Se habló tanto de que esta herramienta había ayudado a las Chivas, que este partido se presenta de una forma muy chistosa, atípica. Cuatro decisiones y hubo otra que no la pusieron, está difícil para ellos. No me meto en esa parte, trato de que mis jugadores olviden esa situación. Solamente me quedé con la circunstancia de que la mano de Mosquera fue tan mano, porque iba directa al arco, como la de Molina y la decisión no me favoreció. El árbitro tomo su decisión”, agregó.

Y aunque generó polémica el VAR, Tomás Boy asegura que sus decisiones fueron correctas el sábado pasado. “Debe ser duro para un arbitro ir cuatro o cinco veces en un partido. Sí creo qué hay cierta presión en el arbitraje por esta herramienta y esto tiene que regularizarse para que cumpla su cometido, que es ayudar. De todas maneras las jugadas fueron bien sancionadas, porque en el caso de Van Rankin, sin querer al otro chico le pega con su rodilla derecha y se trompica. No lo quiere cometer Van Rankin, pero es penal”, detalló.

“El caso de la mano de Molina es penal. El empujón a Pulido es penal. Para mí, el árbitro se siente tan presionado que no está conforme con su decisión. La de Pulido no la marca, en el cuarto gol de ellos, marcan offside. Todo el tiempo es esa parte, qué bueno que el VAR ayudó a tomar las decisiones correctas, pero sí siento que esto le está costando trabajo a los árbitros, con todo respeto a su profesión. Es importante que hay muchos ojos alrededor”, concluyó el técnico de Chivas.

