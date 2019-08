Jaime Lozano espera tener a Diego Lainez en el Preolímpico

Diego Lainez es una pieza importante para la Selección Mexicana Sub-23 que buscará el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las fechas podrían complicar su presencia en el Preolímpico de la Concacaf, pero el técnico del Tricolor, Jaime Lozano, no pierde la esperanza de contar con el futbolista del Betis. Para ello, depende de que el equipo español decida prestarlo a tiempo para disputar el torneo que repartirá dos boletos.

“El tema con Diego es que empezamos el viernes 20 de marzo el Preolímpico y él podría venir hasta el lunes o martes. Esa sería la duda. Si hacemos una concentración previa, no lo tendríamos. Entonces, hay que valorarlo, hay que ver cómo está en su club y conocer la disposición del técnico, para ver si nos lo puede prestar”, señaló Jaime Lozano.

“En lo personal pienso que llegó muy a las carreras al Mundial Sub-20 y al final lo que menos queremos es presionarlo a él. Me encantaría tenerlo, tiene un fabuloso futuro, pero también un equipo se conforma de mucho más que un jugador. Estamos representando a un país y esperemos que esté muy bien primero en su club para poder traerlo y que se desarrolle de la mejor manera”, agregó el técnico del Tricolor.

Además de Diego Lainez, Jaime Lozano confió en que también los clubes mexicanos cederán a sus jugadores a tiempo para que pueda trabajar de cara al Preolímpico de la Concacaf, en la ciudad de Guadalajara.

“El esfuerzo se hizo porque el Preolímpico estaba presupuestado para este año y se puso cerca de una Fecha FIFA para que no haya pretexto de que no nos presten a los jugadores. Para mí todo es aprendizaje, pero entiendo a los clubes. Cuando me pedían jugadores en Querétaro (cuando él dirigía a ese equipo), si lo ocupaba en mi equipo era difícil que lo prestara. Si un jugador es titular, entiendo que no te lo puedan prestar. El jugador en un mes se juega su puesto y por ese lado lo entiendo”, concluyó.

