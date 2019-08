Ricardo Ferretti llama 'cobardes' a aficionados del América

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, llamó "cobardes" a los aficionados del América que lo agredieron durante el partido de las semifinales de la Leagues Cup, el cual se desarrolló en Estados Unidos.

Te puede interesar: El FIFA 20 coloca a Hugo Sánchez como 'ídolo'

"Me agreden por la espalda, gente cobarde, son cobardes porque lo hacen por la espalda; si lo hicieran así de frente, todavía nos hubiéramos encarado, pero son cobardes. Yo por lo menos todo lo hago de frente. Me avientan cerveza, me avientan orina, me avientan de todo y yo tengo la mecha corta", aseguró el estratega del conjunto regiomontano en conferencia de prensa.

El brasileño también habló sobre el triunfo de su equipo frente a los dirigidos por Miguel Herrera, ironizando los dos autogoles de las Águilas que les dio el pase a la final a Tigres. "América anotó cuatro goles y perdió".

El conjunto felino se medirá ante Cruz Azul en la primera final que tendrá la Leagues Cup, la cual será el 18 de septiembre. Sin embargo, por el momento, Tigres le da la vuelta a la página y se enfoca en el partido de Liga que sostendrán en la jornada 6, justo ante América.

TE RECOMENDAMOS