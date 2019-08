SAT condona más de tres millones de pesos en impuestos al 'Canelo' Álvarez

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de contribuyentes condonados del mes de julio del año en curso, en la cual aparece el nombre del pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Al tapatío le “perdonaron” una “deuda” de 3 millones 841 mil 986 pesos de acuerdo a dicha lista.

Cabe recordar que Saúl es el atleta mexicano mejor pagado luego de firmar un contrato con la empresa DAZN por cinco años, 11 peleas y 365 millones de dólares.

La autoridad cumplió con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual establece que se podrá condonar hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente.

Otros personajes ligados al deporte que han sido condonados por el SAT pese a que eran morosos por omitir pagos asimilados a salarios son el ex DT del Tri, Juan Carlos Osorio; el ex delantero del Morelia, el peruano Raúl Ruidíaz; el ex CEO de Chivas, José Luis Higuera, y quien fuera jugador de Rayados, Walter Gargano.

Además de instituciones deportivas como el Club Universidad Nacional AC, Grupo Televisa, empresa propietaria del América y la compañía de Jorge Vergara, dueño de las Chivas, Omnilife de México.

