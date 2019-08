Tim Bannon, el joven sin brazos que participará en el triatlón de Chicago

Un video de un joven adolescente sin brazos llamado Tim Bannon tratando de saltar sobre una caja se hizo viral en cuestión de minutos. En el mismo aparece junto a sus entrenadores de “NubAbility" quienes con gritos lo motivan a lograr su objetivo ¡y lo hace!

Ahora este joven de 14 años va por más y todo indica que competirá en el Triatlón de Chicago de este fin de semana, el cual se compone de tramos en bicicleta, corriendo y nadando.

"No me gusta levantar pesas, per se. No me gusta la parte del gimnasio del atletismo. Soy más un tipo de persona que está en el campo, en la cancha, aunque se supone que debes entrenar para esas cosas para no lastimarte mucho", declaró a Chicago Tribune.

Tim nació sin brazos producto de un síndrome llamado Holt-Oram, el cual se caracteriza por anomalías esqueléticas de las extremidades superiores con alteraciones cardiovasculares, una condición que también posee Linda Bannon, su madre.

Desde julio, el joven de Hillside se está preparado para afrontar el triatlón de la ciudad con "Dare2tri", un grupo que ayuda a personas con problemas físicos. "Creo que es una gran idea", dijo el cofundador de Dare2tri, Keri Serota, acerca del desafío que se propuso Bannon.

"Es genial cuando los niños con discapacidades y sus esfuerzos son reconocidos, y puedan participar con sus compañeros sin discapacidad. Creo que hay beneficios para la visibilidad y las expectativas, y para ver lo que las personas con discapacidad son capaces de hacer y verlos como atletas. O triatletas en nuestro caso", aseguró al portal estadounidense.

Tim competirá en la categoría Life Time Tri Kids, compuesta por jóvenes de entre 11 y 14 años. El sábado deberá recorrer un circuito formado por 200 metros de natación, 7 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros de running. Su madre también se probará en la categoría "adultos" del domingo.

Bannon, sin embargo, sabe lo difícil que podría volverse la competencia, sobre todo por sus condiciones físicas. Pero el miedo a tropezarse o caerse no existen.

Los planes del joven de 14 años no terminan tras el triatlón de Chicago. Tim quiere continuar ligado al deporte y su próximo reto es ser el pateador de los Panthers de la NFL en Carolina. "Todos mis amigos se reían de mí y decían '¿Tú?'. Pero quiero ser un pateador".

Con información de Infobae deportes

