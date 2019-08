Myke Tyson sorprende al describir en dos palabras a Conor McGregor

Mike Tyson cree que Conor McGregor es "maravilloso y amable" y merece una segunda oportunidad después de que fue filmado presuntamente agrediendo a un hombre de 50 años. Las imágenes parecen mostrar a McGregor golpeando al hombre en un pub de Dublín después de que rechazó una foto de su whisky Proper 12.

El ex campeón de dos pesos de UFC se disculpó por el incidente y prometió hacer las paces. Y tiene al boxeador retirado anteriormente conocido como el 'hombre más malo del planeta' en su esquina."Es una persona maravillosa. Es un hombre muy amable y obtendrá un buen karma por eso", dijo Tyson a TMZ . "Creo que, se lo ha ganado".

TE RECOMENDAMOS Ellos son los 10 futbolistas más buscados en Pornhub

McGregor apareció la semana pasada para explicar el incidente."Quiero decir, en realidad, no importa lo que pasó allí. Estaba equivocado", dijo.

"Se lo debo a las personas que me han estado apoyando, mi madre, mi padre, mi familia. "Se lo debo a las personas que me entrenaron en artes marciales. Ese no es quien soy, esa no es la razón por la que me metí en las artes marciales".

TE RECOMENDAMOS Exitosa defensa en el regreso del 'Gallo' Estrada

"Me metí en él para defenderme de ese escenario. Para ver eso, es como una daga en mi corazón"."Solo escuché reconocer eso y seguir adelante y enfrentar lo que viene."Lo que sucedió es confuso para mí y fue hace muchos meses y estoy tomando medidas para asegurar que no vuelva a suceder".

"Lo que suceda después lo enfrentaré, lo enfrentaré. "Merezco que me llamen por mi comportamiento porque es inaceptable. Ver a mis fanáticos decepcionados de mí me duele más de lo que puedes saber".

TE RECOMENDAMOS