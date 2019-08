Carlos Vela hace berrinche tras ser sustituido en juego ante Galaxy

Un gran duelo fue el que disputaron el Los Ángeles FC y el Galaxy, en el derbi de esa ciudad dentro la actividad de la MLS donde el mexicano Carlos Vela se robó la noche.

Y es que el atacante azteca “rescató” a su equipo al hacer el gol del empate 3-3, que a la postre fue el marcador final, pero además por el berrinche que hizo al ser sustituido al minuto 62 por Bryan Rodríguez.

It had to be him! Carlos Vela ties things up in El Trafico (via @MLS ) pic.twitter.com/wVUmHh0vJ9

En una noche de muchos goles, el sueco Zlatan Ibrahimovic también tuvo su show aparte con un doblete, primero al abrir el marcador al minuto 2, y un gol más al 15.

Al medio tiempo las acciones estaban 3-2 a favor del Galaxy, pero a pocos minutos de iniciado el complemento, apareció la figura de Vela para hacer el 3-3.

Luego al 62, el técnico Bob Bradley decidió enviar a la banca al mexicano quien se molestó demasiado y mientras fue caminando hacia la banca le dedicó unos cuantos insultos al DT.

Mira el video:

Vela is very unhappy about being removed, he did seem to have an issue with his leg #LAFC pic.twitter.com/FDW5v4Qq6O

— Paid man gets bored (@cjzero) August 26, 2019