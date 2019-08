Oswaldo Alanís reconoce que no está en su mejor nivel con Chivas

Asegura que su futbol actual no es bajo, respecto a lo que jugaba antes de irse de Chivas. Pero reconoce, eso sí, que tampoco se encuentra en el tope de su nivel. Oswaldo Alanís cometió un error importante en la derrota del Guadalajara frente a Necaxa y las críticas le llovieron. Por eso, hizo una honesta autocrítica sobre su desempeño.

“Decir que estoy en mi mejor nivel tampoco lo voy a decir… pero así como cuando metí dos goles decían que era mi mejor nivel, hubo gente que lo decía, esto no es una referencia. Debo seguir avanzando, hay errores defensivos, detalles, situaciones que en el campo que hay que mejorar, pero no por eso decir que estoy lejos de un nivel de antes”, explicó.

Pero aunque no atraviesa su mejor nivel, tampoco se ve en una crisis individual. “No, creo que no se puede juzgar por una situación como esta. Si te pones a analizar el partido jugada a jugada… tengo gente atrás de mí que está trabajando también en eso. Tengo comparativas de jugadas , videos, de todo lo que he venido haciendo y lo que he evolucionado. Si bien a lo mejor por las ideas de los goles, son interpretaciones y son cosas muy puntuales como el error en el gol contra Necaxa”, afirmó Alanís.

“Yo estoy tranquilo, trabajando y creo que tengo mucho por aportar. Estoy aportando en muchos sentidos cosas que no se ven, que a lo mejor si analizas el futbol más real puedes ver muchas cosas que se ha mejorado. En el gol con Necaxa decido mal, lo afronto mal, intento anticipar por el lado izquierdo y se me gira. Es un jugador muy fuerte y por ahí decido de una manera no ideal para poder afrontarlo, gira y mete un golazo”, detalló el defensor.

Su aventura por Europa no fue exitosa. Tras una temporada con el Oviedo de la Segunda División de España, regresó al Rebaño Sagrado y ahora hay muchos ojos puestos sobre él. “Es normal, ya con estar en Chivas tienes ese reflector y esa vista encima de ti. Pero como hemos dicho, cuando metemos muchos goles no es que los delanteros sean los mejores, todos aportamos para generar las jugadas. También defensivamente, es un equipo y por eso los equipos hay errores puntuales, pero se pueden corregir entre todos. Así como cuando hacemos goles los defensas, no estamos diciendo que los delanteros son malos. Hay un equilibrio, hay que buscar el equilibrio general”, sentenció.

Oribe Peralta no se cae

Oswaldo Alanís habló también sobre Oribe Peralta, otro de los futbolistas de Chivas que ha recibido incontables críticas. El “Cepillo” llegó como refuerzo al Rebaño Sagrado y hasta el momento no ha logrado estrenarse como goleador. De hecho, su último tanto fue hace más de 11 meses, con el América. Pero el defensor central descartó que su compañero pueda caerse.

“Yo creo que más bien él nos cobija. Con la trayectoria que tiene imposible que Oribe se caiga y que tenga un requerimento de que nosotros lo cobijemos. Tiene la capacidad, lo hemos platicado, seguimos sumando, todos queremos el bien del equipo y que Chivas esté en donde se merece. Está trabajando, mejorando, está tranquilo, está preocupado, ocupado más bien en las cosas que tiene que mejorar. Como todos nosotros, detalles que tenemos, pero estamos en la sintonía de pensar positivo, trabajar para adelante y pese a lo que pase vamos a salir adelante”, finalizó Alanís.

Lo más visto de Publimetro TV: