Leandro Cufré asegura que Atlas merecía ganar frente a Tigres

El técnico del Atlas, Leandro Cufré, no quedó conforme luego del 1-1 frente a Tigres, en el Estadio Jalisco. En el último suspiro del encuentro, los Zorros dejaron escapar la victoria que ya sentían en la bolsa. Y el estratega argentino asegura que su equipo merecía mejor suerte.

“Te queda ese mal sabor de boca de que hicimos desgaste como para llevarnos los tres puntos. Pero siempre genera dudas sobre todo el tema que no quiero hablar del arbitraje. Se hace difícil porque nos van marcando cuatro penales en todos los partidos. Se adicionaron ocho minutos. Pero bueno, más que nada, quiero resaltar la entrega del equipo, de mis jugadores y la forma cómo se jugó hoy siendo protagonista”, explicó.

“Imagínate que te hacen el gol faltando 10 segundos, con todas las dudas que genera eso. Se puede discutir hasta mañana el tema de los cinco minutos agregados, el penal, las faltitas que van sumando. Podemos hablar del arbitraje, pero prefiero no hacerlo. Acá nosotros no tenemos tiempo, mañana tenemos que pensar en el próximo partido. Me voy contento con el funcionamiento y no conforme con el resultado porque mi equipo merecía ganar”, añadió Cufré.

Por otra parte, aseguró el entrenador del Atlas que, pese al resultado, sus dirigidos sí ganaron en confianza. “Hoy me gustó mucho el equipo, los que iniciaron, después los que entraron lo hicieron muy bien, estoy contento. Y sí te puedo decir que de los que jugamos, fue el mejor partido, lamentablemente no se ganó, pero me gustó el funcionamiento y el carácter. Nos vamos con mal sabor de boca, pero contentos porque más allá de que nos quitaron dos puntos, sumamos muchísimo”, señaló.

“Nunca lo firmó (el empate) siempre quiero ganar. Podrán decir lo que quieran, pero siempre juego para ganar. Hoy quedó demostrado que el equipo salió desde el primer minuto con la intensidad que me gusta y se interpretó bien cómo se debía jugar. Puedes ganar o perder, pero la forma. Hoy el equipo empató, la sensación es que te quitaron dos puntos pero ganamos muchísimo en el funcionamiento y en todo lo que respecta al carácter del equipo, la personalidad. Revertir de dos partidos que el funcionamiento no había sido bueno, hoy fue el mejor partido”, concluyó Cufré.

