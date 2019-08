Se complican negociaciones entre América e Independiente por Alan Franco

Las Águilas del América están en busca de un defensa luego de que Diego Reyes prefirió fichar con los Tigres de la UANL, y voltearon al club Independiente de Avellaneda para tratar de hacerse de los servicios del joven Alan Franco.

Cuando parecía que todo se arreglaría sin problemas debido a que el “Indepe” le debe dinero al club de Coapa, el secretario del equipo rojo, Héctor Maldonado, salió a decir que no habrá negociaciones con jugadores hasta diciembre, ya que no ha llegado ningún otro.

"En estos momentos es muy difícil incorporar otro jugador y hasta diciembre no nos vamos a desprender de ninguno. No llegó nada por Franco. No tenemos pensado vender hasta diciembre", mencionó en entrevista con el programa de radio 'Emoción Roja'.

El Independiente le debe al club azteca casi 6 millones de dólares por los traspasos de Silvio Romero y Cecilio Domínguez, por lo que la llegada de Alan Franco parecía alentadora debido a que el América planeaba saldar las deudas con el cuadro argentino a cambio de ofertar 3 millones de dólares por el defensa.

