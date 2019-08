Barceló, delantero del Atlas, rompió seis meses de sequía goleadora

Seis meses y 26 días tuvieron que pasar para que Facundo Barceló volviera a marcar. El centro delantero vive de los goles y cuando no los consigue, normalmente sufre. El atacante uruguayo llevaba ya más de medio año sin encontrar las redes del adversario. Pero al fin, volvió a festejar un tanto con la camiseta del Atlas, aunque no fue suficiente para que su equipo ganara.

“Es un gol importante por que hace bastante que no podía convertir. Se me estaba negando y al final es un gol frente a Tigres que es un gran rival. Fue importante y más para el equipo que es lo principal”, explicó el delantero uruguayo. Pero el empate 1-1 no dejó a los Zorros del todo satisfechos.

“Habíamos hecho un gran partido, una gran muestra de actitud y que se nos escape así, en el último minuto, es una lastima. Creo que se revirtió la imagen de los últimos dos partidos y eso es lo más valioso. Jugamos contra un gran rival y demostramos que estamos preparados para cualquier compromiso”, añadió el delantero sudamericano del Atlas.

De su equipo, que había dejado muy mala imagen ante Cruz Azul y Pachuca, rescata ahora cosas positivas. “El amor propio, sabíamos que no estábamos dando todo de nosotros. No era sólo que fallaba el juego, también un poco la actitud. Pero esto es un equipo, a final de cuentas nos hundimos o salimos adelante todos juntos. Frente a Tigres demostramos que estamos todos juntos para seguir saliendo adelante”, sentenció.

Por lo pronto, Atlas ya trabaja de cara al compromiso del viernes, frente al América en el Estadio Jalisco. Facundo Barceló reconoció que aunque su equipo ya ha dado muestras de mejoría, tendrá que hacer mucho más para conseguir un buen resultado ante las Águilas, en el segundo partido consecutivo como local.

