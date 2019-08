Tiroteo en partido de futbol americano deja al menos 10 heridos

Al menos 10 personas resultaron heridas la noche del viernes durante un tiroteo registrado después de un partido de fútbol americano en una escuela secundaria del estado de Alabama, Estados Unidos, informaron medios locales.

TE RECOMENDAMOS Revelan causa de la muerte del ex lanzador Tyler Skaggs

De acuerdo con los informes, el tiroteo tuvo lugar después de un partido de fútbol entre los equipos de las escuelas secundarias Williamson y LeFlore en el estadio Ladd-Peebles, en la ciudad de Mobile.

Mobile, Alabama Police: At least 10 shot at Ladd Peebles Stadium after HS football game; 2 In custody

pic.twitter.com/HLvX58Qj20

— Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2019