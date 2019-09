Justin Verlander lanza juego sin hit, ni carrera

El as Justin Verlander lanzó el tercer juego sin hit de su carrera, marcando una temporada dominante con una actuación aplastante al guiar a los Astros de Houston a una victoria de 2-0 sobre los Azulejos de Toronto.

Verlander ponchó a 14 y permitió sólo un corredor en base, al ceder pasaporte a Cavan Biggio con un out en el primer inning.

El derecho de 36 años se convirtió en el primer pitcher en lanzar dos juegos sin hit como visitante en el mismo estadio, también lanzó uno en el Rogers Centre en 2011 como abridor de Detroit. Su otro encuentro sin aceptar imparables fue en 2007 para los Tigers contra Milwaukee.

Verlander se unió a Nolan Ryan (siete), Sandy Koufax (cuatro) y Bob Feller, Cy Young y Larry Corcoran (tres) en la prestigiosa lista de quienes han lanzado un juego sin hit.

Fue también el cuarto sin hit en las mayores este año. El último fue un esfuerzo combinado por Aaron Sanchez, Will Harris, Joe Biagini y Chris Devenski (9) de Houston contra Seattle el 3 de agosto.

Mike Fiers de Oakland y una labor en pareja de Taylor Cole y Félix Peña de los Angelinos fueron las otras joyas lanzadas este año.

Verlander (17-5) está empatado por el liderato de victorias en Grandes Ligas. Encabeza las mayores en ponches y entradas, y es el mejor de la Liga Americana en efectividad.

El novato Abraham Toro bateó un jonrón de dos anotaciones con dos out en el noveno episodio contra Ken Giles (2-3) que allanó el camino para que Verlander completara el sin hit.

Toro hizo una jugada de rutina en una rola de Bo Bichette para el último out.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-1, y Robinson Chirinos de 3-0. Los cubanos Yordan Álvarez de 4-1; Aledmys Díaz de 3-1.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-0.

