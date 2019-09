Técnico de Chivas destaca la personalidad de su equipo

Chivas empieza a dar señales de vida, tras romper una mala racha de dos derrotas consecutivas. Pero el empate 1-1 frente a Cruz Azul, en realidad, le sirve de poco al Rebaño Sagrado, pues sigue fuera de la zona de calificación. Sin embargo, el técnico Tomás Boy ve muestras de mejoría y rescata, sobre todo, la personalidad mostrada por su equipo en el Estadio Azteca.

“En esta Liga no es tan fácil ganar partidos, fuimos de visitantes y no habíamos jugado bien en esa condición. Pero en el Azteca lo hicimos bien, creo que fue nuestro mejor juego fuera de casa en lo que va del torneo. El equipo mostró una gran personalidad, sólo nos faltó ganar para redondear la actuación”, explicó el entrenador del Guadalajara.

“En funcionamiento me quedo tranquilo, tuvimos que solventar tres lesiones de jugadores muy importantes, como lo son Eduardo López, Michael Pérez y Oswaldo Alanís, quien de último momento no pudo jugar, por lo que tuve que debutar a un chico (Gilberto Sepúlveda) que hizo un tremendo trabajo”, añadió Tomás Boy.

Aunque Chivas rompió la mala racha, el entrenador todavía ve cosas por mejorar. “Necesitamos jugar con mayor consistencia durante los juegos, porque no nos puede pasar lo de Necaxa, donde tuvimos un pésimo primer tiempo y un gran segundo. Contra Cruz Azul creo que el rendimiento fue más estable y este es el camino que buscamos. Destaco que lo hicimos con jugadores que no habían estado y eso me confirma que tengo una plantilla muy confiable”, detalló.

“No me gusta recibir goles como el del Azteca, un contragolpe donde no controlamos el rebote. Tomamos riesgos con el mano a mano y nos hicieron una gran jugada. El equipo ha demostrado en los últimos meses que no se molesta con recibir goles, no se cae, sino todo lo contrario y eso para mí es muy bueno”, concluyó Tomás Boy.

