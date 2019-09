“Tiba” Sepúlveda agradece a Tomás Boy por debut con Chivas

No es fácil domar los nervios de un debut y más cuando el escenario es tan imponente como el Estadio Azteca. Pero Gilberto “Tiba” Sepúlveda lo hizo a la perfección. El joven canterano de Chivas se presentó en el máximo circuito con una sólida actuación. Tras disputar sus primeros 90 minutos, agradece al técnico Tomás Boy por haberle brindado la confianza.

“Tomás siempre me ha tenido mucha confianza. Antes del partido me dijo que estuviera tranquilo, que mostrara lo que siempre hago en los entrenamientos, sin ningún temor. Me dijo que creía mucho en mí y me dejó muy en claro que me considera un gran jugador. Sus palabras me llenaron de confianza y se lo agradezco mucho”, reveló el joven futbolista rojiblanco.

“Estoy muy contento por el esfuerzo que he hecho. Me ha costado mucho trabajo llegar acá, quien me conoce sabe que le he batallado y creo que me lo merezco. También estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por brindarme la confianza y obviamente quería retribuírsela al profesor Tomás”, añadió el defensor central de 20 años.

Para que el debut se presentara también influyó otra circunstancia. Hasta minutos antes del encuentro del sábado pasado ante Cruz Azul (1-1), Oswaldo Alanís era considerado titular. Pero arrastraba una molestia de días anteriores. Se hizo una última prueba, ya en el Azteca y se determinó que no estaba en condiciones. Así, tocó turno al “Tiba” Sepúlveda.

“Desde que salió la convocatoria y leí mi nombre traía en mente que me tocaría jugar. Gracias a Dios estaba listo y concentrado. Obviamente quiero ganarme un lugar en el equipo de Liga, desde mi primer partido en la Copa MX creo que siempre he demostrado mis capacidades. Uno siempre aspira a jugar, creo que estoy listo y preparado para hacerlo bien”, sentenció.

“Siempre he creído que la clave está en el trabajo y la constancia. Debo seguir siendo perseverante y estar preparado para cualquier momento. He trabajado mucho y creo que todo tarde o temprano se refleja en la cancha. No voy a bajar los brazos porque quiero ganarme un lugar permanente en el primer equipo. Seguiré con buena actitud día con día”, concluyó Gilberto Sepúlveda.

Lo más visto de Publimetro TV: