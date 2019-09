Chivas femenil quiere pelear los primeros lugares del Apertura 2019

Aunque ha pasado por momentos irregulares en lo que va del Torneo Apertura 2019, Chivas se mantiene en zona de calificación. el Guadalajara es octavo de la clasificación, con 12 puntos, en la Liga MX Femenil. Sin embargo, las rojiblancas no se conforman con eso. Susan Bejarano asegura que la meta es pelear por los primeros lugares.

“Desde el principio del torneo nos pusimos como primer objetivo calificar a la Liguilla y ahí la llevamos. De momento estamos en esa zona, pero no nos conformamos con eso. Queremos estar en la parte alta de la tabla y todos los días nos preparamos a tope porque ya no hay equipos sencillos en la Liga”, explicó la mediocampista rojiblanca.

La Liga MX Femenil vivió una pausa el fin de semana pasado y Susan Bejarano asegura que fue útil ese espacio para Chivas. “Hemos intentado aprovechar al máximo estos días para corregir algunos detalles que tuvimos en los últimos partidos. Veo al grupo muy sólido y seguro por lo que se trabaja. El equipo sigue mejorando y creo que ya dominamos un sistema en el que buscamos tener la posesión de la pelota la mayor parte del tiempo”, añadió.

Uno de esos puntos a corregir durante este periodo sin partidos fue el último toque. Chivas genera, pero no logra concretar y así es como ha dejado escapar algunos resultados. “Todas somos conscientes de que se trabaja muy bien el toque de balón en los partidos. Pero de nada sirve si no lo reflejamos con goles. Obviamente, estamos trabajando mucho el tema de la definición. Tenemos que afinar la puntería para poder redondear nuestro desempeño con victorias. No podemos dejar escapar más puntos”, sentenció Bejarano.

Lo más visto de Publimetro TV: