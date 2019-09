'Voy a exigirme y sacar mi mejor versión profesional': 'Chicharito'

El Sevilla español hizo oficial este lunes el fichaje del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, procedente del West Ham United inglés y que ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2022.

El internacional mexicano, que el 1 de junio cumplió 31 años, es el duodécimo refuerzo para esta campaña del equipo entrenado por Julen Lopetegui y llega al club sevillista traspasado por el West Ham, con el que jugó las dos últimas campañas en la 'Premier League', a cambio de unos 8 millones de euros.

"No tengo ninguna inquietud, sólo cosas positivas. Lo venía hablando con mi agente, que esta es una bendita oportunidad. Sé la responsabilidad que supone y estoy encantado. Es una lástima que llegue ahora el parón porque me gustaría adaptarme desde ya, pero estoy feliz de estar aquí porque me gustan el proyecto y la ambición. Por eso elegí venir aquí y espero responder a la confianza".

Formado en las Chivas de Guadalajara de su Jalisco natal, “Chicharito” Hernández abandonó el fútbol mexicano en 2010 para fichar por el Manchester United, al que perteneció durante cuatro campañas, hasta su cesión al Real Madrid en la temporada 2014-15.

En su única campaña en España disputó 33 partidos oficiales, en los que anotó nueve goles y se adjudicó la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes.

Tras su estancia en el Real Madrid, el delantero de Guadalajara militó dos temporadas en el Bayer Leverkusen alemán antes de volver a Inglaterra en el verano de 2017 para jugar en el West Ham, con el que ha marcado 17 goles en 60 encuentros oficiales.

"La exigencia puesta en mí, en el equipo y en el club ya se conocen, que es la de conseguir el mayor éxito. Vengo a exigirme y a sacar mi mejor versión profesional y personal. No espero menos de mí y ellos tampoco. La ambición nos representa a todos, porque es lo que queremos demostrar".

En cuanto a las expectativas mencionó: "Me encantaría decir que voy a hacer 70 goles y ganar muchos títulos, pero es en el césped donde se demuestran las cosas. Es lo bonito del futbol, que es impredecible y con esa exigencia voy a darlo todo y a disfrutarlo. Espero que esta etapa sea mejor que la otra que viví en España. Trato de hacerlo bien siempre y devolver esa confianza que me compromete, me ilusiona y me da ganas de entrenar y jugar".

“Chicharito” ha sido internacional absoluto en 108 ocasiones desde su debut en 2009 con la selección de México, con la que ha marcado 51 tantos y de la que es el décimo jugador con más internacionalidades y el segundo de los que están en activo.

"Estoy bien, vuelvo a ir a la selección y sé que el delantero es de rachas, pero en mi último partido con el West Ham hice un gol. Estoy bien y cuando regrese me pondré a punto también en lo táctico, con el míster y los compañeros. Soy una persona que intenta evitar la zona de confort y vamos a exigirnos nuestra mejor versión para lograr cosas importantes. Lo principal es ganar partidos para avanzar en las competiciones y me imagino cosas chingonas porque son gratis. Me visualizo consiguiendo cosas grandes con este club".

Dejó claro que no llegará solo: "Me trasladaré con la familia y voy a disfrutar de esta ciudad. Conozco a mucha gente que ha vivido aquí y nadie me ha hablado mal de Sevilla".

"Éste es un paso para mi carrera hacia arriba. Es un escalón más y una oportunidad brillante para tener crecimiento, disfrutarlo y exigirme para demostrar que estoy a la altura del club. Tengo en mis manos el presente y ojalá en el futuro hablemos de un pasado extraordinario aquí", afirmó.













