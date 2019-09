Ex peleador de MMA amenaza a presidente de Francia Emmanuel Macron

El ex peleador de Artes Marciales Mixtas brasileño Renzo Gracie, hoy funcionario en el gobierno carioca, lanzó una amenaza al presidente de Francia Emmanuel Macron mediante un video difundido en las redes sociales.

El ahora embajador de turismo brasileño reaccionó a la “guerra de declaraciones” entre Jair Bolsonaro y Macron donde este último cuestionó la manera en que el gobierno sudamericano maneja los incendios registrados en la Amazonia.

“Macron, perdón, Micron. Hombre, hablas mal de mi país. El único fuego que arde está en el corazón de los brasileños y de nuestro presidente. ¡payaso! Ven aquí, te agarraré por el cuello, por tu pescuezo de pollita”, dice el ex peleador de UFC.

Mir el video:

Nomeado "embaixador do turismo", Renzo Gracie tem se reunido com empresários e autoridades do EUA pra atrair turistas ao Brasil. Em viagem a Miami, ele gravou esse vídeo no qual chama o pres da França de franga e diz que vai pegá-lo pelo gogó 👇 pic.twitter.com/LGE1WYJNnH

— Adriano Wilkson (@adrianowilkson) August 31, 2019