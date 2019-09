Mujer que narra partidos a su hijo invidente, nominada en premios The Best

La historia de la señora Silvia Grecco, quien se dio a conocer por llevar a su hijo a los partidos del Palmeiras al estadio y narrárselos debido a que es autista e invidente, ha conmovido a la FIFA y al mundo entero.

Es por eso que está nominada en los premios de The Best en la categoría “The best fan”.

Tras darse a conocer la noticia, Silvia agradeció a través de sus redes sociales al máximo rector del futbol por reconocer la labor que realiza desde hace varios años.

“Gratitud. Que honra este reconocimiento. Aumenta nuestra responsabilidad en nuestra misión. Las personas con discapacidad existen y necesitan ser incluidas y respetadas. El futbol tiene ese poder. Puedes ayudarnos votando”, expresó.

Fue el pasado 10 de septiembre de 2018 durante el partido entre el Palmeiras y Corinthians cuando las cámaras de televisión captaron el momento en que Grecco le detallaba cada jugada del encuentro a su hijo.

Será el próximo 23 de septiembre cuando se lleve a cabo la gala de la ceremonia en donde se decidirá si la historia de Silvia y Nickollas será la ganadora.

