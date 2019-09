Oribe Peralta asume el rol de guía para jóvenes de Chivas

A los 35 años de edad, Oribe Peralta es ya un delantero veterano. Lo ha ganado todo y en realidad poco tiene que demostrar en el futbol mexicano. Su llegada a Chivas fue en medio de polémica, se le ha criticado la falta de gol, pero el rol que ahora tiene va mucho más allá. El “Cepillo” se ha convertido en guía para los jóvenes surgidos del Rebaño Sagrado.

Hoy, su papel es de consejero. Se acerca a los más jóvenes en busca de orientarlos. Incluso, les presta libros que les puedan servir para comprender la profesión. Oribe Peralta tiene un largo recorrido en el futbol y ahora transmite esa experiencia para que le sirva a otros en su proceso formativo.

“Siento que para mí y para todos los jóvenes, Oribe es un jugador para admirar. Intento pegarme a él todo lo que puedo. Experiencias de vida que me ha contado y lo que he leído de él, para mí es un jugador del que un joven puede aprender muchísimas cosas”, explicó José “Tepa” González, joven delantero de Chivas.

“Incluso de lo que he visto de él con Edson Álvarez y ahora con nosotros, siento que busca dejar huella en los jóvenes. Él busca dejar un legado y aportar en nosotros cosas buenas. Siento que esa es la meta de Oribe en todos nosotros y tenemos que aprovecharlo muchísimo”, añadió el futbolista de 20 años, surgido de la cantera rojiblanca.

Reveló parte de lo que Peralta hace para tratar de guiar a los más jóvenes. “Últimamente me ha prestado algunos libros, de trabajo en equipo. Siento que se enfoca mucho en el mantenerte de pie, en no caerse porque la carrera de Oribe ha sido eso: perseverancia. Eso es lo que me ha dejado, el ser perseverante. Estoy leyendo ahora que me compartió, un libro llamado ‘No te caigas’, del creador de Nike”, señaló.

“Bloqueos y caídas todo mundo va tener, no es que sólo haya sido la carrera de Oribe. Todos los jugadores en algún momento tenemos eso. Lo que nos aporta Oribe es su experiencia para que nosotros seamos pacientes porque quizá a él nadie le dijo ‘sabes qué, esto le pasa a todos y tienes que aguantar’. Siento que lo que nos está aportando es eso, experiencia en cabeza ajena”, finalizó José “Tepa” González.

