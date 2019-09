“Tepa” González sueña con superar los goles de Bravo con Chivas

José “Tepa” González debutó con Chivas apenas el 17 de agosto y ya tiene claro el mayor objetivo de su carrera: superar los 132 goles que hizo Omar Bravo con la camiseta rojiblanca. Tiene 20 años de edad y asegura que ni siquiera le seduce la idea de volver a Europa, donde ya jugó un año con el Tudelano de Segunda B de España. Lo que quiere es quedarse hasta convertirse en el máximo anotador en la historia del club.

“Fíjate que yo no pienso en primer plano en Europa, la verdad. Yo tengo una meta desde niño que es superar a Omar Bravo en goles y siento que hasta no cumplir esa meta, no me voy a sentir preparado para ir a Europa. Pienso consolidarme aquí, ser referente de Chivas, superar a Omar Bravo y ya después esperemos se me abran las puertas en Europa”, explicó este martes el “Tepa” González.

“En cuestión de metas y sueños, es relativo. Cada quien tiene sus propias metas y cada quien tiene sus propios sueños. Yo estuve en Europa en un equipo pequeño y sí me gustaría ir a Europa, pero es que realmente Chivas es el equipo de mis amores. Sí es algo de corazón, por amor a Chivas y también por superar a mí ídolo. Es una meta que de verdad desde niño me la he planteado y desde niño he soñado. Es algo que añoro conseguir”, añadió.

Sabe que superar los 132 goles, entre Liga y Liguilla, que hizo su ídolo no será sencillo. “Claro que estoy consciente, pero es algo que he soñado desde niño. Veía a Omar Bravo, Oswaldo Sánchez, al ‘Bofo’, veía muy lejos el estar en Primera División y ahora estoy aquí. Ahora veo muy lejos a Omar Bravo, pero no hay fecha que no se cumpla. Daré el máximo todo el tiempo para cumplir esa meta que es mi más grande sueño”, señaló.

“Justamente por eso, no me propongo cumplirla en un año o dos años, porque qué tal si en ese momento ya no llevo los goles que esperaba meter: me voy a frustrar. Voy a tener que ser paciente cuando se me de la oportunidad y tengo que ir paso a paso, gol tras gol”, agregó José González.

“Te apuesto que si Omar Bravo alguna vez se propuso superar a ‘Chava’ Reyes, nunca se puso un ultimátum de ‘en un año voy a meter 10 goles’. Siento que los goles caen solos y lo voy a ir superando poco a poco, así como poco a poco llegué a Primera División, igual va a ser. Cuando tenía acercamientos a Primera División con Almeyda que nos subía de la Sub-17 entrené mucho tiempo con él, lo conocí muy poco, pero la admiración seguía”, concluyó el delantero de Chivas.

