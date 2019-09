Comienza venta de boletos para los juegos de NBA en México este jueves

Una gran fiesta es la que está preparando NBA México para celebrar que el próximo mes de diciembre se estarán llevando a cabo los juegos 29 y 30 de la liga de basquetbol más poderosa del mundo en nuestro país.

Dallas Mavericks y Detroit Pistons se enfrentarán el 12 de diciembre y Phoenix Suns vs San Antonio Spurs harán lo propio el sábado 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México, eventos para los cuales iniciará la venta de boletos a partir de este jueves 5 de septiembre.

Los aficionados que se hayan pre registrado en la página https://www.nbaevents.com/latinamerica/mexicogames (todavía pueden hacerlo), tendrán derecho a comprar boletos primero con costos que irán desde los 325 pesos. La venta general al público comenzará el 10 de septiembre.

Los boletos podrán adquirirse en las taquillas de la Arena Ciudad de México, en línea a través de www.superboletos.com, vía telefónica en el 01 800 BOLETOS, o en las siguientes tiendas en todo México: Soriana, Farmacias del Ahorro, Innova Sport y Palacio de Hierro.

Habrá tres periodos de venta de boletos en abono para ambos juegos (comenzando desde los $550 pesos) o boletos sencillos para cada juegos (comenzando desde $325 pesos):

-Sept. 5-6 a las 10 am: para aficionados pre registrados

-Sept. 7-9 a las 10 am: para tarjetahabientes de Banco Azteca

-Sept. 10 a las 10 am: venta general al público

La leyenda Shawn Marion será embajador de la NBA en México. / Notimex

Al respecto, el director de NBA México, Raúl Zárraga, celebró que los cuatro equipos antes mencionados hayan sido los elegidos para esta celebración de los juegos 29 y 30 juegos en el país ya que cuentan con un gran talento en los rosters.

“Es una oferta de talento que no están fácil de acceder y que traemos gracias a Zignia Live, a los equipos y lo más importante gracias a los aficionados y a todos nuestros socios que hacen esto posible”, declaró.

Será la leyenda Shawn Marion quien funja como embajador de la NBA en el país azteca promocionando los juegos de diciembre próximo.

"Es mi segunda vez en México, me encanta, siempre me tratan de lo mejor y tener a la NBA aquí es asombroso y tener 30 juegos aquí es maravilloso, jugué para dos de estos equipos (Suns y Mavericks) y esto es genial”, afirmó el ex jugador.

Y se sigue trabajando en traer un equipo de la G-League a México, por lo menos así lo dijo Zárraga y Marion lo ve como algo muy viable.

“Sería algo histórico porque ninguna liga internacional ha extendido su operación más allá de su país. Estamos trabajando en eso, sigue definitivamente en el radar. Esperamos acomodar las piezas para poderles dar un anuncio en breve”, mencionó Raúl.

“Sería increíble (tener un equipo de G-League en México), espero que se logre y creo que es posible por los fans y su lealtad, amamos estar aquí y se aprecia mucho, es muy posible que se logre, las nuevas generaciones lo hacen posible, hay infraestructura para hacerlo”, dijo por su parte Shawn Marion.

