Gustavo Matosas se aburrió de dirigir a Costa Rica y renunció

Vaya casualidad. Justo cuando el nombre de Gustavo Matosas está sonando fuerte para dirigir al Atlético San Luis en la Liga Mx, el uruguayo sorprendió al mundo al anunciar su renuncia a la selección de Costa Rica porque “estaba aburrido”.

En conferencia de prensa, el extécnico de León expresó que no se siente cómodo dirigiendo a un combinando nacional, al mismo tiempo de confirmar que está cerca de llegar a un club.

"Tengo una posibilidad importante que me acerca mucho a uno de los sueños que quiero conseguir, y también no me siento productivo, me siento como de vacaciones, siento la falta del día a día, en este periodo me he dado cuenta que no es lo que me gusta. No sabía que dirigir a una selección era tan aburrido", expresó a los medios de comunicación.

Por su parte, el presidente de la Federación tica, Rodolfo Villalobos, señaló que el estratega uruguayo pagará su cláusula de rescisión para abandonar a Costa Rica.

Gustavo Matosas:

"No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido" pic.twitter.com/YM9v12xPSm — Teletica Deportes (@TeleticaTD7) September 4, 2019

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Comienza venta de boletos para los juegos de NBA en México este jueves

AMLO no descarta consulta ciudadana sobre prohibición de corridas de toros

Andy Ruiz y Anthony Joshua se vuelven a ver las caras

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV