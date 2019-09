VIDEO: La magia de Messi, desde niño; a los 12 ya hacía jugadas increíbles

La magia de Lionel Messi, futbolista del Barcelona, es conocida en todo el mundo. Es capaz de atrapar la mirada de millones de personas cuando tiene la pelota en los pies. Muchos aseguran que es de otro planeta. Eso es bien sabido. Pero ese brillo sobre la cancha no lo adquirió en España: lo traía ya desde niño, cuando jugaba en las inferiores de Newell's Old Boys de Argentina.

A través de Twitter, la cuenta dedicada a dicho club @Newells_en publicó un video en el que se aprecia el deslumbrante juego del 10 azulgrana cuando tenía 12 años de edad. En una cancha que bien podría describirse como “potrero”, con más tierra que pasto, Lionel Messi daba muestra desde entonces del gigantesco potencial que tenía en las piernas.

A lo largo de un minuto, se puede ver como dribla y toca al espacio con una enorme visión del campo. Desde aquel tiempo, daba muestra de su gran velocidad. También robaba balones y conducía siempre con la mirada arriba. Por supuesto, también es posible apreciar su estupenda forma de definir. Desde niño, el genio tenía ya el arco grabado en la mente.

Portrait of the artist as a young man 🐐 pic.twitter.com/zYJfmsrS1N

— Newell's Old Boys – English (@Newells_en) September 4, 2019